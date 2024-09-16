Shengen vizesi tartışması: İletişim Başkanlığı'ndan Almanya için açıklama

Almanya'da başlatılan kara sınırı denetimleri, tartışmaları beraberinde getirdi. İletişim Başkanlığı  "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, Almanya’nın ülkemizdeki temsilciliklerinde vize randevu sisteminin  uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

Shengen vizesi tartışması: İletişim Başkanlığı'ndan Almanya için açıklama

'da düzensiz göçe karşı başlatılan kara sınırı denetimlerine ilişkin ortaya atılan iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ', Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı' iddiası doğru değildir" denildi.

İddia edilenin aksine Almanya’nın Türk vatandaşlarına yönelik aldığı böyle bir karar bulunmdığını belirten İletişim Başkanlığı, "Almanya’nın ülkemizdeki temsilciliklerinde vize randevu sistemi uygulanmaya devam etmektedir" diye ekledi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Almanya’nın düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek komşu ülke sınırlarında hayata geçirdiği pasaport kontrolü uygulamasının, kasıtlı bir şekilde manipüle edilerek sosyal medyada servis edildiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Almanya, düzensiz göçe karşı etkili mücadele için bütün tüm kara sınırlarında denetime başladı. Sınırlarında pasaport kontrolü uygulamaya başlayan Almanya'nın bu kararı, Schengen Bölgesi komşularını kızdırdı.

Önlemler aynı zamanda sınır ötesi suç şebekeleri ve terör örgütleri gibi dış tehditlerden korunmayı hedeflerken Alman hükümeti, uygulamanın "ırkçı motivasyonla" yapılamayacağını vurguladı.

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