Shenzhou-19 taykonotları ikinci uzay yürüyüşünü yapacak

Çin’in Shenzhou-19 uzay aracında görevli taykonotların ikinci uzay aracı dışı faaliyetlerini gerçekleştireceği bildirildi.

Shenzhou-19 taykonotları ikinci uzay yürüyüşünü yapacak

İnsanlı Mühendisliği Ofisi, Shenzhou-19’da görevli taykonotların ilk uzay aracı dışı faaliyetlerini başarıyla tamamladıktan sonra çok sayıda çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Taykonotların, uzay istasyonundaki donanımların denetim ve bakım işleri ile basınç testlerini tamamladığı, uzay malzemeleri, uzay biyolojisi ve uzay tıbbıyla ilgili test projelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, taykonotların sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın tarihte ikinci kez uzay aracı dışı etkinlik yürüteceği de belirtildi.

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