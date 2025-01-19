Shenzhou-19 taykonotları ikinci uzay yürüyüşünü yapacak

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Shenzhou-19’da görevli taykonotların ilk uzay aracı dışı faaliyetlerini başarıyla tamamladıktan sonra çok sayıda çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Taykonotların, uzay istasyonundaki donanımların denetim ve bakım işleri ile basınç testlerini tamamladığı, uzay malzemeleri, uzay biyolojisi ve uzay tıbbıyla ilgili test projelerini sürdürdüğü kaydedildi.



Açıklamada, taykonotların sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın tarihte ikinci kez uzay aracı dışı etkinlik yürüteceği de belirtildi.



