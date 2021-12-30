SHGM'den açıklama: Türk yolculara uçuş yasağı yok

DHA'nın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi.



Daha önce aktarılan haberde Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği duyurulmuştu.

SGHM ise sitesinden yayınladığı duyuruda yasağı söz konusu olmadığını söyledi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bügün bazı medya organlarında AB'den ülkemize uçuş yasağı getirildiğine dair Genel Müdürlüğümüz kaynak gösterilerek haberler yapılmıştır.



Kurumsal web sitemizde yer alan ve IATA (Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği) Seyahat Merkezi kaynak alınarak Türk vatandaşlarının ülkelere COVID-19 giriş koşullarını içeren bilgilendirme amaçlı tablodaki ifadeler yanlış yorumlanarak AB tarafından ülkemize yönelik olarak bir uçuş yasağı getirildiği iddia edilmiştir.

Kurumumuzu hedef alan gerçek dışı ve maksadını aşan bu yayınların önüne geçmek adına web sitemizdeki tablo güncellenmiştir"

EKŞİ: BİR YASAK GETİRİLMEDİ

THY Genel Müdürür Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada herhangi bir yasağın getirilmediğini açıkladı.



Ekşi "Türk vatandaşlarına Omicron sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir" dedi.