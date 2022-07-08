Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (67), ülkesinde Nara kentinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Abe, aynı zamanda ülkede II. Dünya Savaşı sonrası göreve gelen en geç başbakan ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakan olma özelliğini taşıyor. Shinzo Abe, 1954 yılında Japonya'nın Nagata kentinde dünyaya geldi.Siyasi bir ailede doğan Abe'nin büyükbabası Kan Abe ve babası Shintarō Abe da siyasetçiydi. Annesi Yōko Kishi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kishi'nin kızıydı.Daha sonra ABD'ye Güney California Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı.1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.2007'DE İSTİFA ETTİShinzo Abe, 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek Japonya Başbakanlığı görevinden istifa etti.2012'DE TEKRAR SEÇİLDİ478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan oldu. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır.28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.Abe, başbakanlığı döneminde Türkiye ile iyi bir ilişki sürdüren Abe, Marmaray açılışı, Japon Bahçesi açılışı, G-20 gibi etkinlikler için defalarca Türkiye'ye gelmişti.MİTİNGDE SİLAHLI SALDIRIAbe, 8 Temmuz 2022'de Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.