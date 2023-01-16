Sibel bıçaklanıp cesedi yakılmıştı; Katil nişanlıya müebbet hapis

Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'ın evinde, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cansız bedenin, Sibel Çelik'e ait olduğu belirlendi.



Çelik'in, Halil Yılmaz ile nişanlı olduğunu öğrenen polis, şüpheli olarak peşine düştü ancak bulamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi S.Y. (41) da olayın ertesi günü Diyarbakır'a giderken yakalanıp, gözaltına alındı. Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren S.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



İddianamede Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği bilgisi yer aldı. 2 kardeş hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar vermek' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, S.Y. tahliye edildi.



Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı. Çelik'in, yargılamada istenilen Adli Tıp Kurumu raporlarında cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı.



CİNAYETTEN 6 YIL SONRA TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ



Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Almanya, Halil Yılmaz'ın ülkelerine iltica ettiğini, politik olarak baskı gördüğünü belirtip, yıllarca Türkiye'ye göndermedi.



Çelik'in ölümünden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz, geçen yıl ağustos ayında Türkiye'ye getirilip, tutuklandı.



Halil Yılmaz, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS ile verdiği ifadede, cinayeti kabul etmedi. Ekim ayındaki duruşmada savunma yapan Yılmaz, Çelik'i kendisinin öldürmediğini iddia etti.



Duruşmada esas hakkında mütalaa veren savcı, Yılmaz için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'yakarak mala zarar verme' suçundan ise 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, tutuksuz sanık S.Y. için de beraat istedi.



'KIZIM BU ÖLÜMÜ HAKETMEDİ'



Davanın 26’ncı celsesi bugün görüldü İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu Halil Yılmaz, tutuksuz sanık S.Y., Sibel Çelik’in annesi Cemile Çekim ve taraf avukatları katıldı.



İddia makamı esas hakkında mütalaasını tekrar etti. Duruşmada söz verilen Sibel Çelik’in annesi Cemile Çelik, gözyaşlarına hakim olamadı. Çelik, "Benim kızım böyle bir ölümü haketmedi" dedi.



Çelik’in Avukat Sibel Önder sanıkların üst hadden cezalandırılmasını isterken kararın emsal olmasını talep etti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise "Ülkemiz için örnek bir karar vereceğinizi umuyoruz. S.Y.'nin bunu bilmemesi, görmemesi mümkün değildir. Direkt Diyarbakır’a gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. S.Y. için delilleri yok etme suçundan ihbarda bulunmanızı talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



'GERÇEK FAİLLER BULUNSUN'



Avukatların ardından savunma yapan tutuksuz sanık Halil Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı bir kez daha reddetti. Yılmaz, "Yapmadığım suçtan dolayı yargılanıyorum. Sevdiğim ve evleneceğim kadına neden zarar vereyim? Ben cani miyim, katil miyim? Kanserken ailesi onu çalıştırıyordu. Buna tahammül edemiyordum. Suçu işlemiş olsam suç aletini orada bırakmazdım. Evi ateşe versem telefonla suç aletini de yakardım. Delilleri ortadan kaldırırım. Binanın girişindeki kamera kayıtları alınmamıştır. Adalete sığınıyorum. Gerçek faillerin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.



Önceki celselerdeki ifadelerini tekrar eden S.Y. da beraat isteminde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.



Savunmaların ardından karar açıklandı. Tutuksuz sanık S.Y.’nin beraatine karar veren heyet, Halil Yılmaz’ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis ve mala zarar verme suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanık hakkında iyi hal ve tahrik indirimleri de uygulamadı.