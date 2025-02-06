Sibel hemşirenin katilinden akılalmaz astral seyahat iddiası: “Benim üzerimde deneme”

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İstanbul’un Bağcılar ilçesinde aynı hastanede çalıştığı hemşireyi silahla öldürdüğü iddia edilen güvenlik görevlisinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan Varan, maktul Sibel Kavılı’yla aralarında imam nikahı bulunduğunu ve 7 yıldır birlikte yaşadıklarını öne sürdü.



ASTRAL SEYAHAT İDDİASI



Sibel Kavılı’nın son 1,5 yıldır astral seyahatle ilgili aldığı eğitimleri kendi üzerinde uyguladığını iddia eden Varan, sevdiği için buna izin verdiğini söyledi.



Varan, “Olay günü sekizinci yılımızdı. Sürpriz olsun diye bir çiçek aldım. Yanına gittim. Tartışma olmadı. Sadece ‘Benim üzerimde astral seyahatle ilgili şeyler yapma.’ dedim. Çünkü yaptığı astral seyahatler bizi yalnızlaştırdı. Ben bir hafta sonra kardeşimde kaldım. Yanına gittiğimde bana ‘Yeni eğitimler aldım. Senin üstünde denemek istiyorum.’ dedi. Ben kabul etmedim.” diye konuştu.



Olay günü Kavılı’nın kendisine vurduğunu, hakaret ettiğini öne süren Varan, uzaklaşmak için girdiği balkondan tekrar içeri girince Kavılı’nın kendisine küfür ettiği iddiasında bulundu.

Cinayete kurban giden Sibel Kavlı

“SİBEL KOLUMU ÇEKTİ, SİLAH ORADA ATEŞ ALDI”



Sanık Varan, kadının kendisine “Beni yalnız bırakıyorsun.” dediği için duşa girmediğini anlatarak, şöyle devam etti:



“Seans yapmaya başladık. Ben kendimi kötü hissettiğimi söyledim. Sibel bana ‘Senin yüzünden varlıklarım beni terk ediyor. Sen semalara çıkıyorsun, sen semalardasın.’ dedi. ‘Benim aklımla oynama.’ dedim.



Kendime ateş etmek için odadan silahı aldım. Silahın orada olduğunu Sibel biliyordu. Silahı kafama dayadım. Sibel kolumu çekti, silah orada ateş aldı. Tam göğsüne isabet etti.



Düşerken kolumdan tutuyordu, yine patladı. Sibel’i yatağa yatırdım. Olay yerindeki kanı Sibel’den korktuğum için temizledim. Sibel temiz olmak istiyordu.”



Tanık Ahmet Gürbüz ise baldızı Sibel Kavılı ile sanığın bir süre önce ayrıldıklarını söyledi.



Cumali Varan