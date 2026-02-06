Sibel hemşirenin katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Cumali Varan, 29 Mart 2024’te güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanede Sibel Kavılı’yı silahla ateş ederek öldürdü.

Sanık avunmasında intihar etmeye çalışırken tabancanın yanlışlıkla ateş ettiğini öne sürdü.

Karar duruşmasında da sanık cinayeti "Kaza oldu." diyerek savundu.

Mahkeme heyeti "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.

Bağcılar'da 29 Mart 2024'te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46) aynı hastanede birlikte çalıştığı kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı'yı (44) silahla ateş ederek öldürmüştü.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Varan ilk duruşmada yaptığı savunmasında, maktul Kavılı'nın astral seyahat eğitimleri aldığını ve kendisi üzerinde uygulamak istediğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Sanık Varan savunmasında "Üzerimde seanslar uyguladı, psikolojim bozuldu. Olay günü bana yeni eğitimler aldığını ve üzerimde uygulamak istediğini söyledi. Gittim yatak odasındaki silahı aldım. Silahı almamın sebebi kafama sıkmaktı. Silahı kafama dayadım çekerken silah patladı. Sibel vuruldu." ifadelerini kullanmıştı.