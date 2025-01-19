Siber devriye takipte! 2024'te 120 bin sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı

Sanal dünyada işlenen suçların artan çeşitliliği ve sayısı, internet kullanımının yaygınlaşması, dijital ortamda güvenliğin sağlanması için yeni önlemler alınmasını kaçınılmaz hale getirdi. Bu kapsamda, suç ve suçlularla mücadele için kapsamlı bir takip ve denetim sistemi geliştirilmesi önem kazandı.



Bakanlık, bu kapsamda, "Türkiye'nin Huzuru" vizyonu doğrultusunda, sokakların yanı sıra sanal alemde de güvenliğin sağlanması ve internetin suçtan arındırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleriyle 7 gün 24 saat "siber devriye" faaliyeti gerçekleştiriyor.



Siber devriyeler, sosyal medya platformlarında anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesapları izliyor, çevrim içi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve karanlık ağlardaki suç faaliyetlerini takip ediyor.



Ekiplerin, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında siber ortamda yürüttüğü denetimlerde, 1524 kaçakçılık vakası ve 101 göçmen kaçakçılığı durumu ortaya çıkarıldı.



İnternette 54 bin 144 asayiş, 33 bin 207 terör, 14 bin 554 güvenlik suçu, 3 bin 517 siber suç ve 1604 narkotik suçu tespit edildi.



Bunların yanı sıra, farklı kategorilerde 12 bin 275 suç da kayıtlara geçti. Siber devriyeler tarafından suç işlendiği tespit edilen 120 bin 926 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.

