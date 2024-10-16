Siber devriyeler yakaladı: 5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında siber devriyeler sonucu 5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru tespit edildiğini belirtti.

Bu paylaşımların 2 bin 705’i asayiş, bin 184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğu belirlendi.