Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplandı

Siber Güvenlik Kurulu ilk kez Beştepe'de toplandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer aldı.

MASADAKİ BAŞLIKLAR NELER?

Toplantının ana gündem maddesi ise siber saldırıları bertaraf etmek için alınan önlemler.

Türkiye 'ye yönelik siber saldırıların en büyük amacı casusluk ve veri hırsızlığı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi de Türkiye'deki siber saldırıları karşı çalışma yürütüyor.

Toplantıdan sonra İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE İLK SIRADA YER ALIYOR

NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun aktardığına göre, Türkiye'ye 2024 yılında 1,5 milyon siber saldırı gerçekleşti. Bu rakam 2025 yılında 300 bine kadar düştü.

2025 yılında Türkiye, en fazla siber saldırıya uğrayan Avrupa ülkesi oldu. Siber saldırıların hedefinde ise daha çok devlet kurumları ve bakanlıklar yer alıyor. İçişleri, Adalet, Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı, en çok siber saldırıya uğrayan bakanlıklar oldu.