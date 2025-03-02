Siber Güvenlik teklifi Meclis'te: Sır saklamayana 8 yıla kadar hapis cezası

Meclis Genel Kurulu yeni haftada, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni görüşecek. Teklife göre, Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.



Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.



Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştirenlere 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenler veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlar da 8 yıla kadar hapis cezası alacak.

