Siber suç operasyonlarında 301 şüpheli yakalandı

Siber suçlularla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden son 6 gündür yapılan operasyona ilişkin bilgi verdi.

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik." diye açıklama yapan Yerlikaya, 55 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 50 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları tespit edildi.