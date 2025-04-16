Siber suçlara yönelik 31 ilde operasyon: 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından emniyet birimleri tarafından 10 il merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını açıkladı.



Giresun, Isparta, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Yalova ve Sakarya merkezli İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Van, Malatya, Antalya, Samsun, İzmir, Diyarbakır, Adana, Batman, Bitlis, Kayseri, Aksaray, Niğde, Ağrı, Konya ve Tokat olmak üzere toplam 31 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 223 şüpheli hakkında, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Yasa dışı bahis", "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından soruşturma başlatıldı.



Operasyonlar sonucu: çok sayıda dijital materyale de el konuldu.