Siber suçlarla mücadele: 423 şüpheli yakalandı, 145'i tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarda 423 şüpheli yakalanırken, 145’i tutuklandı.

Siber suçlarla mücadele: 423 şüpheli yakalandı, 145'i tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında son 1 haftada 145 şahsın tutuklandığını ve yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konulduğunu açıkladı. 

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 il merkezli Nitelikli , , Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme suçlarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 423 şüpheliyi yakaladık,  şüphelilerden; 145’i tutuklandı. 128’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.

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