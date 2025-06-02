Siber suçlarla mücadele: 423 şüpheli yakalandı, 145'i tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında son 1 haftada 145 şahsın tutuklandığını ve yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konulduğunu açıkladı.



Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 il merkezli Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme suçlarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 423 şüpheliyi yakaladık, şüphelilerden; 145’i tutuklandı. 128’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.