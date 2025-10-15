Siber suçlarla mücadele: 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal emdya hesabından operasyonlar hakkında bilgi verdi.



9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarda, 27 şüpheli tutuklanırken, 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.



Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri ve vatandaşların sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılık tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.