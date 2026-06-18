Siber suçlarla mücadele kapsamında 330 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele sürerken 23 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis , Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 330 şüpheli yakalanırken 91'i tutuklandı.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "araç/hesap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz." denildi.