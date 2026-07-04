Siber suçlulara 14 ilde operasyon

Siber suçlarla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanlığı , bu kapsamda son 5 günde 14 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı.

"Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 18'inin tutuklandı, 16'sına ise adli kontrol hükümlerinin uygulandı.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, internet modem ücreti, ve ürün bedeli” gibi temaları kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

“TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakanlık, paylaşımında "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz." dedi.