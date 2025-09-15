Siber suçlulara operasyon: 10 günde 125 tutuklama

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde yapılan operasyonlarda 125 şüpheli tutuklandı.

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 325 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya; şüphelilerin, sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıklarını, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıklarını, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettiklerini, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıklarını ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Bu şüphelilerden 125'inin tutuklandığı bilgisini veren Yerlikaya, 94 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.