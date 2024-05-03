Sibergöz-37 operasyonlarında 77 ilde 156 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde "çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" kapsamında düzenlenen "Sibergöz-37" operasyonlarında 156 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sibergöz-37 operasyonlarında 77 ilde 156 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; aralarında İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çanakkale ve Mersin'in bulunduğu 77 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu, çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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