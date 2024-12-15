Sibirya soğukları Erzincan’ı dondurdu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzincan’da gece saatlerinde hissedilir en düşük hava sıcaklığı eksi 20 dereceyi buldu. Soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken dereler, göletler buzla kaplandı.

Işıkpınar Mahallesi'nden geçen Vasgit Deresinde oluşan sarkıtlar, Pamukkale'deki travertenlerini andırdı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.