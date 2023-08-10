Sıcak asfalt 3 işçiyi yaraladı

Kars'ta belediye bünyesindeki tesiste, sıcak ziftin üzerlerine döküldüğü 3 işçi yaralandı.



Paşaçayır Mahallesi'ndeki tesiste çalışan Saldıray Özşimşek (45), Ahmet Kaya (35) ve Hakan Suekinci'nin (39) üzerine, tankerle drenaj kanalına boşaltmaya çalıştıkları sıcak zift döküldü.



Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.



İkinci derece yanık oluşan Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

