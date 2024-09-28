Sıcak demir yüklü TIR'da yangın çıktı

Hatay’da çelik fabrikasında sıcak demir yüklü TIR'da yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sıcak demir yüklü TIR'da yangın çıktı

, Payas İlçesi Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı’nda bulunan çelik fabrikasının önünde sıcak demir yüklü TIR'da meydana geldi. Yangının ihbar hattına bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Payas İstasyonu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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