Sıcak hava Aydın'ı hayalet şehre çevirdi

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın’da sabah saatlerinden itibaren sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyretmeye başladı. Saat 12.00'den sonra sıcaklığın 43 derece yükseldiği Aydın'da kimse dışarı çıkmaz oldu. Şehrin en yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk ve İstasyon Meydanları bomboş kaldı. Kimsenin sokağa çıkmadığı şehirde insanlar mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken şehir aşırı sıcaklar nedeniyle adeta hayalet şehre döndü.