Sıcak hava etkili oldu: Cadde ve sokaklar boş kaldı

Sıcak havanın etkili olduğu Kırklareli'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sıcak hava etkili oldu: Cadde ve sokaklar boş kaldı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kentte etkili oluyor.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sıcak hava öğle saatlerinde yaklaşık 35 dereceye kadar yükseldi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

Kent genelinde cadde ve sokakların boş kaldığı gözlemlendi. Uzmanlar, sıcak havalarda kronik rahatsızlığı olanları dışarı çıkamaması konusunda uyardı.

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