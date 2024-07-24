Sıcak hava hırsızların tercihini de etkiledi: 31 tane deodorant çaldı

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde hırsızlık yaşandı.
Markete gelen Nedim Duman isimli şüpheli, marketin kozmetik reyonunda bulunan deodorantları tek tek deneyerek kokusunu beğendiği 31 deodorantı çaldı.
Market müdürünün şikayeti üzerine yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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