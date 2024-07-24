Sıcak hava hırsızların tercihini de etkiledi: 31 tane deodorant çaldı

İstanbul Arnavutköy'da bulunan bir markete giren şüpheli kozmetik reyonunda 31 adet deodorant çaldı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıcak hava hırsızların tercihini de etkiledi: 31 tane deodorant çaldı

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde yaşandı.

Markete gelen Nedim Duman isimli şüpheli, marketin kozmetik reyonunda bulunan deodorantları tek tek deneyerek kokusunu beğendiği 31 deodorantı çaldı.

Sıcak hava hırsızların tercihini de etkiledi: 31 tane deodorant çaldı - 1

Market müdürünün şikayeti üzerine yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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