Sıcak hava trafolarda yangına neden oldu

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan trafoda yangın çıktı.

Sıcak havanın etkisiyle elektrik kullanımı artınca trafolar da alevlere teslim oldu.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın çevreye sıçramadan önlendi.

Olayda yaralanan olmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi.