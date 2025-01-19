Sıcak havada piknik alanlarına akın ettiler

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesinde dolayı vatandaşlar, Devlet Parkı Berdan Baraj Göletine akın etti. Güzel havanın yanı sıra yarı yıl tatilinin de başlaması Berdan Barajı mesire alanını doldurdu.



Bitlis'ten geldiklerini belirten Ayaz Aksoy, Tarsus'ta havanın çok güzel olduğunu, buradaki güzelliği doyasıya yaşamaya geldiklerini ifade etti.



Yine Bitlis'te ailesi ile geldiklerini söyleyen Mahir Kaçmaz, Çukurova'nın çok sıcak olduğunu söyledi.

Aileler güzel havayı mangal yaparak değerlendirdi.