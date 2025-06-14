Sıcak havada plajlarda yoğunluk oluştu

Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.



Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Bazıları da Bitez açıklarında yelken sporu yaptı.



KEMER'DE SAHİLLERDE HAREKETLİLİK



Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde de hareketlilik yaşandı.



Bölge sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, denizde ve otellerin havuzlarında serinlemeye çalıştı.



Adrenalin sevenler ise deniz paraşütü ile havalanarak ve jet ski yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.



Sahillerdeki turistik işletmelerde yoğunluk oluştu.