Sıcak havalarda bu hayvana dikkat! Serinlemek için apartmanları tercih ediyor

Daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülen yılanlar, şimdilerde ise apartman ve evlerin içine kadar girmeye başladı. Bazı yerlerde yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan yılanlar, vatandaşları da vatandaşları tedirgin ediyor.



Fırat Üniversitesi (FÜ) Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer yaptığı açıklamada, "Yılanlar aşırı sıcaklardan dolayı artık serin yer olarak apartman ve binalara girmeyi seçiyorlar" uyarısında bulundu.

Sıcaklardan bunalan yılanların insan yaşam alanlarına kadar girdiklerini belirten Temizer "Bu durum fazla sürmez. Yaklaşık 15 gün sonra artık yılanlar görünmeyecektir. Havalar serinledikten sonra toprağın altına çekilerek kış uykusuna yatacaklar" dedi.