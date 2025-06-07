Sıcak havanın etkisiyle süs havuzuna akın ettiler
Elazığ’da sıcaklıkların artmasıyla birlikte çocuklar, süs havuzuna girerek serinledi.
Uzun süredir serin havanın etkili olduğu Elazığ’da, son günlerde sıcaklıklar artmaya başladı.
Havaların ısınmasıyla birlikte 6 çocuk merkez Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir süs havuzuna akın etti.
Çocuklar havuza girerek bir yandan serinleyip bir yandan eğlenirken, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Havuz
- Elazığ Hava Durumu
- Çocuk