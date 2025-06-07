Sıcak havanın etkisiyle süs havuzuna akın ettiler

Uzun süredir serin havanın etkili olduğu Elazığ’da, son günlerde sıcaklıklar artmaya başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte 6 çocuk merkez Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir süs havuzuna akın etti.

Çocuklar havuza girerek bir yandan serinleyip bir yandan eğlenirken, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

