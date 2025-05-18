Sıcak havayı gören şelaleye koştu



Van'da son günlerde etkisini artıran yağışlarla daha coşkulu akan Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu güzel havanın etkisiyle yoğunluk yaşandı.

Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, etkileyici manzarasıyla hem kent sakinlerinin hem de çevre illerden gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

Baharda canlanan doğasıyla büyüleyen şelalenin bulunduğu alana gidenler, bölgede yürüyüş yaptı ve fotoğraf çekti.