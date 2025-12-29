Sıcak su torbası patladı, vücudunun yüzde 25'i yandı

VÜCUDUNUN YÜZDE 25'İNDE YANIKLAR OLUŞTU

Yapılan incelemeler sonrası yatışı yapılan Yılmaz'ın el ve kolunun bazı bölümlerinde, karın ve sağ bacağında olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 25'inin yandığı belirlendi.

Yaklaşık iki haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Yılmaz yaşadıklarını anlattı.

"Yüzmeden gelmiştim, rahatlamak için biraz sıcak su torbası yapmak istedim. Yaptıktan sonra bacaklarımı ikiye katlayarak salonda ailemle oturuyordum." diyen Yılmaz, bu esnada bir sıcaklık hissettiğini belirterek şöyle devam etti:

"- Anne, babam, kız kardeşim de salondaydı, kucağımda bir sıcaklık hissettim, panikledim. Panik haliyle direkt eşyalarımı çıkarttım. Ailemle hastaneye gittik.

- O anki acıyı nasıl anlatabilirim bilemiyorum; hiçbir tarifi yok. Neredeyse panik atak, kalp krizi dedikleri olay gerçekleşecek dereceye gelmiştim.

- Hiçbir ses gelmedi, sıcaklıkla hissettim zaten sıcak su torbasının üzerinde polar gibi kılıf vardı. Patladığını patlamadığını anlamadım bile ertesi gün kılıfını çıkarttıktan sonra babamın fotoğraf atmasıyla o şekilde patladığını öğrendim.

- Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti ve 5 dakika sonra neredeyse yatıp uyuyacaktım, maalesef daha kötü sonuçlar elde edilecekti. Havasını almadım diye düşünüyorum zaten çok sıcaktı.

Yılmaz'ın tedavisini gerçekleştiren doktorlar, kış aylarında bu tür vakalarda artış yaşandığına dikkat çekti.