Sıcak suyla yanan Beril bebek ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi

Afyonkarahisar'da pazartesi günü bilinmeyen nedenle üzerine sıcak su dökülen Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin15 aylık bebekleri Beril Server, ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Beril bebeğin yüz, boyun ve göğüs bölgesinde üçüncü derece yanıklar tespit edildi. İleri tetkik ve tedavisi için bebeğin, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne gönderilmesine karar verildi. Bebeğin sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Beril bebek, tahsis edilen helikopterle Eskişehir'e gönderildi.



YOL BOYUNCA KUCAĞINDA TAŞIDI



Beril Server Aktaş, vücudundaki yanıklar nedeniyle ambulans helikopterde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko tarafından kucakta taşındı.

15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilirken, bebeği kucağında taşıyarak götüren Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko, yaşananları anlattı.

7 yıldır ambulans helikopterde görev yapan Mehmet Canko, Beril Server'i 112'nin kara ekiplerinden teslim aldıklarını belirtti. Teslim aldığında Beril Server'in annesinin kucağında olduğunu aktaran Canko, "Çocuk sedyeye yatamayacak durumdaydı. Vücudunda ciddi derecede yanıklar vardı. Annesinin kucağından zaten ağlamaklı, çok çırpınır, korkmuş vaziyette teslim aldım. Daha sonra kendi kucağımdan sedyeye indirmek istemedim. Bunun sebebi de ikinci bir travma yaşatmamak, yanmış deride sert zemine yatırmamak için çocuğun kucağımda naklini sağlamış bulundum" dedi.



"İLK ÖĞRETİLEN ŞEY HASTALARA DOKUN"



Okulda ilk derslerinde kendilerine öğretilen bilginin, 'hastalara dokun' olduğunu belirten Canko, "Çocuğu o yüzden kucağımdan indirmek istemedim. Fiziksel temasın psikolojik yardımda bulunması gerektiğini biliyoruz, alınan eğitimlerden dolayı. Bunun yüzünden kucağımda götürmeyi tercih ettim" diye konuştu.



"KENDİ ÇOCUĞUM OLSA NASIL DAVRANIRDIM DÜŞÜNCESİYLE TAŞIYORUM"



4 yıllık evli olduğunu belirten Mehmet Canko, "Daha çocuğum yok, bütün taşıdığım çocuk vakalarında kendi çocuğum olsaydı nasıl davranırdım, sadece bunun düşüncesiyle taşıyorum. Yetişkin vakalarına da benim akrabalarım, benim eşim dostum olsa nasıl davranırdım, bunu hep gözümün alarak bu şekilde hastaların taşınmasını sağlıyorum" dedi.



Sosyal medyadan gelen yorumları da değerlendiren Mehmet Canko, "Sağlık alanında çok zor bir dönemden geçiyoruz, ülkece çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu şekilde gelen bize övgüler gerçekten mutluluk verici, çok onore olduk. Yani bir şey diyemiyorum işin açıkçası. Çok heyecanlandırıyor bizi” diye konuştu.

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