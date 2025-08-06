Sıcaklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün sıcaklık yurt genelinde artacak.

Marmara başta olmak üzere Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.



Özellikle Doğu illeri 43-45 dereceleri görecek.



Marmara ile Kuzey Ege kıyıları için ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

