Sıcaklar artıyor
Batı illerinde mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselmeye devam edecek. Özellikle Marmara'da gün boyu rüzgarla birlikte sağanak geçişleri görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün sıcaklık yurt genelinde artacak.
Marmara başta olmak üzere Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Özellikle Doğu illeri 43-45 dereceleri görecek.
Marmara ile Kuzey Ege kıyıları için ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.
Bugün bazı merkezlerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
- Balıkesir 34 derece.
- Edirne 36 derece.
- İstanbul 31 derece.
- Denizli 41 derece.
- İzmir 34 derece.
- Manisa 38 derece.
- Adana 37 derece.
- Ankara 37 derece.
- Sinop 33 derece.
- Trabzon 27 derece.
- Erzurum 35 derece.
- Diyarbakır 43 derece.
- Gaziantep 41 derece.
-Siirt 42 derece.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 8 Ağustos 2025 Cuma İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 9 Ağustos 2025 Cumartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.
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