Sıcaklar geri döndü
Geçen hafta bir nebze düşen hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor. Doğu illeri dışında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre geçen hafta yurt genelinde mevsim normallerine dönen hava sıcaklıkları tekrar tırmanıyor.
Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sısa süreli hafif yerel yağışlar görülecek.
Diğer kesimlerde hava açık olacak.
Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin üzerinde seyredecek.
Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 30 derece.
- İstanbul 30 derece.
- Denizli 37 derece.
- İzmir 34 derece.
- Adana 36 derece.
- Antalya 33 derece.
- Ankara 298 derece.
- Sinop 29 derece.
- Erzurum 26 derece.
- Diyarbakır 35 derece.
- Gaziantep 32 derece.
- Etiketler :
- Meteoroloji
- Hava Durumu
- Sıcak Hava