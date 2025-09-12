Sıcaklar geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre geçen hafta yurt genelinde mevsim normallerine dönen hava sıcaklıkları tekrar tırmanıyor.

Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sısa süreli hafif yerel yağışlar görülecek.

Diğer kesimlerde hava açık olacak.

Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin üzerinde seyredecek.

