Sıcaklar ne zaman bitecek? Havalar ne zaman serinleyecek? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler

Türkiye'de aşırı sıcaklar ayın sonuna kadar kalacak, sıcak çarpması ve orman yangını tehlikesi en üst seviyede. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük tahmin raporunda hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. İşte, Meteoroloji'den gelen son bilgiler...



HAVALAR SERİNLEYECEK Mİ?



Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri döndü.



Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi.



SICAKLAR BİTCEK Mİ?



İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasından sonra gelecek hafta da Perşembe günü başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.



Prof. Dr. Önol, Sahra Çölü’nden Arap Yarımadası’na kadar sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığını, atmosferik sirkülasyonun bu sıcakları bölgeye taşıdığını kaydetti. Önol, “Denizler rekor denilebilecek kadar sıcak. Hiç uyum sağlayamayacağımız bir geleceğe doğru ilerliyoruz.” diye uyardı.



Diğer yandan Avrupa Komisyonu Copernicus İklim Değişikliği Servisi de birçok uyarıda bulunuyor.



Avrupa'nın 2023 yazının şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklarını yaşadığı belirtilen uyarıların yanı sıra, Avrupa Yaz Sıcaklık Anomalileri üzerine hazırlanan bir makalede, Avrupa'nın mevcut hava durumu üzerindeki bir diğer olası etkinin, temmuz ayı başlarında Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından bildirilen Atlantik Okyanusu sıcak hava dalgası olduğu aktarıldı.



Deniz hava dalgalarının devam ettiği belirtilen makalede, ısı kubbesi bozulmadıkça, genel atmosferik sirkülasyonda büyük değişiklik olmadıkça Avrupa'nın bu yaz daha fazla aşırı sıcak dönemiyle karşı karşıya kalması olasılığı vurgulandı.



​Isı stresi, sıcaklığı, nemi, rüzgar hızını ve diğer faktörleri hesaba katarak ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. 2023 yazından 15 Temmuz'a kadar olan verilerin, Güney Avrupa'nın büyük bölümünün şimdiden 10 güne kadar 'çok güçlü ısı stresi' yaşadığı ve güney Avrupa'nın bazı bölümlerinin 30 güne kadar 'çok güçlü sıcaklık stresi' yaşadığını gösterdiği belirtildi.

