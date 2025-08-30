Sıcaklar pazar pik yapacak, salıya kadar bunaltacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre serinlik veren rüzgarlar kesiliyor, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Pazar günü tüm yurtta pik yapacak olan hava sıcaklıkları salı gününe kadar etkisini sürdürecek. Çarşambadan itibaren ise kademeli olarak düşüşe geçecek.



Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanaklar görülecek.

