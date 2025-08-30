Sıcaklar pazar pik yapacak, salıya kadar bunaltacak
Rüzgarlar hafifliyor, Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar pazar günü pik yapacak, salı gününe kadar etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre serinlik veren rüzgarlar kesiliyor, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Pazar günü tüm yurtta pik yapacak olan hava sıcaklıkları salı gününe kadar etkisini sürdürecek. Çarşambadan itibaren ise kademeli olarak düşüşe geçecek.
Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanaklar görülecek.
Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 33 derece.
- İstanbul 29 derece.
- Denizli 38 derece.
- İzmir 33 derece.
- Adana 33 derece.
- Antalya 30 derece.
- Ankara 34 derece.
- Sinop 30 derece.
- Tokat 40 derece.
- Erzurum 33 derece.
- Diyarbakır 40 derece.
- Gaziantep 35 derece.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 1 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 2 Eylül 2025 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 3 Eylül 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
29/
21
Yarın
34/
22
Pazartesi
30/
23
Salı
32/
22
Çarşamba
32/
22
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Aşırı Sıcak
- Sıcak Hava