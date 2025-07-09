Sıcaklar pik yapacak: Gölgede 40 derece
Afrika sıcakları bugün pik seviyeye ulaşacak. Gölgede İstanbul, Ankara ve İzmir 38, Bursa 40 dereceleri görecek. Güneşin altında ise 50 derece hissedilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Tüm Türkiye'de etkisini sürdüren Afrika sıcakları etkisini sürdürecek.
Sıcaklıklar bugün en yüksek seviyelere ulaşacak.
Diyarbakır 42, Manisa, Denizli, Balıkesir, Şanlıurfa, Adıyaman 41 dereceyle en sıcak kentler olacak.
Bir çok kentte hissedilen sıcaklıklar gölgede 40, güneş altında ise 50 dereceyi bulacak.
Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış görülecek.
Uzmanlar knonik hastalığı olanlar ile yaşlı ve çocukları öğle saatlerinde evden çıkmama konusunda uyarıyor.
Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Balıkesir 41 derece
- Edirne 40 derece
- İstanbul 38
- İzmir 38 derece
- Manisa 41 derece
- Adana 35 derece
- Ankara 36 derece
- Sinop 30 derece
- Artvin 32 derece
- Erzurum 26 derece
- Malatya 39 derece
- Diyarbakır 42 derece
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