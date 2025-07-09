Sıcaklar pik yapacak: Gölgede 40 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Tüm Türkiye'de etkisini sürdüren Afrika sıcakları etkisini sürdürecek.

Sıcaklıklar bugün en yüksek seviyelere ulaşacak.



Diyarbakır 42, Manisa, Denizli, Balıkesir, Şanlıurfa, Adıyaman 41 dereceyle en sıcak kentler olacak.



Bir çok kentte hissedilen sıcaklıklar gölgede 40, güneş altında ise 50 dereceyi bulacak.



Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Uzmanlar knonik hastalığı olanlar ile yaşlı ve çocukları öğle saatlerinde evden çıkmama konusunda uyarıyor.