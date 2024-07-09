Sıcaklardan bunalıp göle giren gencin cansız bedeni bulundu

Adana'da dün yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Muharrem Akkoç'un (19) cansız bedenine ulaşıldı.

Sıcaklardan bunalıp göle giren gencin cansız bedeni bulundu

Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla giden Muharrem Akkoç, serinlemek için suya girdi.

Bir süre yüzen Akkoç, kıyıya yaklaşmak isterken suda kayboldu. Akkoç'un suya battığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

Dalgıç polislerin gece saatlerine kadar süren arama çalışmasında Akkoç, bulunamadı. Havanın karanlık olması nedeniyle ara verilen arama faaliyetine, sabah günün ilk ışıkları ile yeniden başlandı.

Dalgıç polislerin su altında yaptığı aramada Akkoç'un cansız bedeni bulundu. Göl kıyısında arama çalışmasını izleyen Akkoç'un yakınları gözyaşları döküp, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akkoç'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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