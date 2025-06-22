Sıcaklık 33 dereceye çıktı: Konyaaltı Sahil doldu taştı

Antalya’da yaz aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.



Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Antalya’da nem oranı yüzde 84 olarak ölçülürken yüksek nem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı ise 36 derece oldu.



Deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu Konyaaltı Sahili kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de akınına uğradı.

