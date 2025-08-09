Sıcaklık 40 dereceyi buldu: 200 rakımlı dağlarda serinlediler

Kent merkezinde son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar Erzincanlıları bunaltıyor. Sıcaktan kaçan vatandaşlar ya Girlevik Şelalesi, Ekşisu gibi mesire alanlarına ya da 3200 rakımlı Ergan, Munzur Dağlarına çıkarak serinleme yolunu tercih ediyorlar.



Dağlarda akan derelerin soğuk suyuyla, zirve noktalarda karla buluşan vatandaşlar serinliğin keyfini çıkarıyorlar.



Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da 3200 rakımlı Ergan Dağının zirvesine beraberindekilerle çıkarak karla, serin havayla buluştu.



Serin havayla buluşmak isteyenleri Ergan Dağına davet eden Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "3200 metre yükseklikte. Yaz ortasında, 3200 metre yüksekte. Güneş tepede parlıyor ama rüzgâr serin, kar ise en saf hâliyle duruyor. Ergan'ın zirvesinde zaman biraz yavaşlıyor; şehir geride kalıyor, gürültü uzaklaşıyor. Adımlarınızın altında karın hışırtısı, yüzünüzde rüzgârın serin nefesi. Erzincan sanki bir kartpostal gibi önünüze seriliyor.



Burada huzur, beyazın içinde saklı. Karın dinginliği, rüzgârın sözü, dağın ağırbaşlılığı. Hepsi bir araya geliyor ve size tek bir şey söylüyor: "Kal biraz."

Ergan, bu yaz da sizi beyazın en temiz, en sessiz tonuna davet ediyor." notunu bıraktı.