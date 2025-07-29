Sıcaklık 49 derece: Sınırda bekleyen TIR şoförlerinin zorlu anları

Sıcak hava, Silopi'de de hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye 'de 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede, bugün hava sıcaklığı 49 derece. Farklı illerden TIR'larına yükledikleri ürünlerin Irak'a naklini gerçekleştirmek için Habur Sınır Kapısı'na gelen şoförler, geçiş işlemleri için sıra bekliyor.

TIR SÜRÜCÜLERİNİN ZORLU ANLARI



Araçların klimalarını uzun süre çalıştıramayan sürücüler, sıcaktan korunmak için TIR'ların ya da ağaçların gölgesine sığınıyor.



Bazı sürücüler de başlarına su dökerek ya da ıslattıkları havluyu sararak serinlemeye çalışıyor.