Sıcaklık aniden yükseldi, termometreler 42 dereceyi gösterdi
08.06.2026 18:13
Aydın'da yüksek sıcaklıklar erken başladı
Aydın’da uzun süredir etkisini sürdüren serin havanın ardından sıcaklar birden etkisini gösterdi. Aniden artan sıcakla birlikte termotreler Haziran ayı ortalamasının çok üzerinde bir dereceye çıktı.
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanırken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.
Haziran ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 33,5 derece, en düşük sıcaklık ortalaması ise 18,3 derece olan Aydın’da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.
Hissedilen sıcaklığın ise yaklaşık 47 dereceye dayandığı kent genelinde vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.
UZMANLARDA “MECBUR KALMADIKÇA ÇIKMAYIN” UYARISI
Özellikle gündüz vakitlerinde adeta hayalet şehre dönen Aydın genelinde, sıcak havalar kentte hayatı durma noktasına getirdi. Gölge arayan vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, bazıları ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar yaparken, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor.