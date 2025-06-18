Sıcaklık artacak, rüzgar serinletecek
Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıkları 2-3 derece yükselecek. Marmara’nın batısı, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında, rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, rüzgarın kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçmesi, hava sıcaklıklarının yer yer 37 dereceyi bulması bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 20 Haziran 2025 Cuma İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 21 Haziran 2025 Cumartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 22 Haziran 2025 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.
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İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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