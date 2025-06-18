Sıcaklık artacak, rüzgar serinletecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, rüzgarın kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. MARMARA Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. EGE Az bulutlu ve açık geçmesi, hava sıcaklıklarının yer yer 37 dereceyi bulması bekleniyor. AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 20 Haziran 2025 Cuma İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 21 Haziran 2025 Cumartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 22 Haziran 2025 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.

Bugün Açık, Güneşli 30 / 20 Yarın Açık, Güneşli 31 / 21 Cuma Açık, Güneşli 31 / 20 Cumartesi Parçalı Bulutlu 28 / 21 Pazar Parçalı Bulutlu 26 / 19