Sıcaklık artıyor, sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinre sağanak yağış bekleniyor. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar hafta sonu etkisini artıracak ve pazartesiden itibaren tüm yurtta kendini gösterecek.

Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA 2-4 DERECE ISINACAK

Hava sıcaklığı ise özellikle kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.