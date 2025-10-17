Sıcaklık artıyor, sağanak geliyor
Özellikle kuzey kesimlerde hava sıcaklığı 2-4 derece artacak. Yarın batı illerini etkisi altına alması beklenen sağanak yağış, hafta sonundan itibaren tüm yurda yayılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinre sağanak yağış bekleniyor. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar hafta sonu etkisini artıracak ve pazartesiden itibaren tüm yurtta kendini gösterecek.
Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA 2-4 DERECE ISINACAK
Hava sıcaklığı ise özellikle kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.
Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 20 derece.
- İstanbul 22 derece.
- Denizli 26 derece.
- İzmir 26 derece.
- Adana 29 derece.
- Ankara 31 derece.
- Samsun 20 derece.
- Malatya 22 derece.
- Diyarbakır 26 derece.
- Gaziantep 26 derece.
