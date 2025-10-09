Sıcaklık düşecek, sağanak devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji; Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu şiddetli sağanak uyarısı yaptı.



Sıcaklıkların Doğu illerinde 4 ila 6 derece azalması ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

MGM, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'ya ise kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

