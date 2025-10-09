Sıcaklık düşecek, sağanak devam edecek
Yurt genelinde sonbahar havasıın devam etmesi bekleniyor. Son tahminlere göre sıcaklıklar düşecek, bir çok bölgede hafta başından beri etkisini sürdüren sağanak yağışlar devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji; Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu şiddetli sağanak uyarısı yaptı.
Sıcaklıkların Doğu illerinde 4 ila 6 derece azalması ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
MGM, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'ya ise kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Bazı merkezlerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle:
- Kırklareli 19 derece.
- İstanbul 19 derece.
- Denizli 19 derece.
- İzmir 22 derece.
- Adana 23 derece.
- Antalya 24
- Ankara 16 derece.
- Konya 19 derece.
- Sinop 23 derece.
- Trabzon 21 derece.
- Erzurum 21 derece.
- Diyarbakır 27 derece.
- Gaziantep 22 derece.
