Sıcaklık düştü, denizin üzerinde sis bulutu oluştu

Kastamonu'da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrederken Karadeniz'de deniz sıcaklığı ise 11 dereceye kadar düştü.



Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde deniz sıcaklığının düşmesi sebebiyle Karadeniz'de deniz suyunun buharlaşması üzerinde sis bulutu oluştu.



UPWELLING OLAYI NEDİR?

Upwelling, dipteki soğuk deniz suyunun kuvvetli rüzgar ile birlikte dikey yönlü yukarı hareket ederek kıyı kesimlerde yüzeye çıkmasıdır. Upwelling olayının gerçekleştiği kıyıda deniz suyu sıcaklığı aniden düşer. Öyle ki bu düşüş, bazı yerlerde 15-20 derece farkı bulabilir. Çoğu zaman sis oluşumu da gerçekleşir. Ani deniz soğuması gerçekleştiğinden insanların sağlığı açısından tehlikeli bir durumdur. Fakat balıkçılık ile uğraşanlar için olumlu bir durumdur.