Sıcaklık eksi 10 altına düştü: Dereler dondu

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçedeki Şehitler Mahallesi'nde hayvan sulukları, araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalışırken, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu Deresi de tamamen dondu.

Vatandaşlardan Süleyman Koç,havaların geceleri aşırı soğuduğunu belirterek, "Geceleri eksi 10 derece oluyor. Sabah arabalarımız zor çalışıyor ama gündüzleri hava iyi." ifadelerini kullandı.



Bazı hayvan besicileri de kırağı tutmuş çayırlıkta koyunlarını otlatmaya çalıştı.