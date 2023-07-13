Sıcaklık farkı 40 dereceye çıktı | Yurdun batısı sıcaktan kavrulurken Ardahan'da sıcaklık 0 derece

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, dün en yüksek sıcaklık Şırnak Cizre ve Silopi ilçelerinde, en düşük sıcaklık ise Bayburt ve Ardahan'da kayıtlara geçti.



Dün en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,3 derece ile Bayburt'un Yaylalar köyünde ölçüldü, bu köyü Ardahan'ın Çıldır ilçesi 0, Göle ilçesi Çullu köyü 0,2 derece ile takip etti.



En yüksek sıcaklık ise 40,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi, Cizre'yi 40,8 dereceyle Silopi, 40 dereceyle Antalya'nın Serik ilçesi izledi.

ARDAHAN'DA SOBALAR KALDIRILMADI



Türkiye'de güneydeki sahil kentleri başta olmak üzere çok sayıda ilde bunaltıcı sıcak hava yaşanırken, Ardahan'ın yaylaları ile birçok noktasında sobalar daha kaldırılmadı.



Antalya, Muğla başta olmak üzere sahil kentlerinde insanların sıcaktan bunalıp denize girdiği bu günlerde, Ardahan'ın kırsalında özellikle akşamları sobaların yakılması zorunlu oluyor.

Ardahan'ın ortalama 2000 rakımdaki noktalarında yaz mevsimi kısa sürüyor. Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 35-40 dereceye kadar düştüğü bölgelerde yaz akşamları da serin geçiyor. Bu nedenle bazı ev ve iş yerlerinde sobalar kaldırılmıyor. Hava sıcaklığının düştüğü günlerde kimi vatandaşlarca soba yakılıyor.

