Sıcaklık sıfırın altına düştü: Araçlar buz tuttu

Kars ve Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Kentlerde araçların camları buz tutarken soğuk hava ile kırağı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklık sıfırın altına düştü: Araçlar buz tuttu

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü 'ın Sarıkamış ilçesinde, araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı. Bazı vatandaşlar arabalarını battaniye örterek korumaya çalıştı.

'da da nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

BUZ TUTTU

Açık alanda park edilen araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne branda benzeri örtüler çekti.

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